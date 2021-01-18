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Беленюк взял золото на Гран-при Загреба
И это не единственная победа Украины в столице Хорватии
Вице-чемпион Олимпиды-2016 Жан Беленюк выиграл Zagreb Open-2021 в категории до 82 кг. Эти соревнования были для Беленюка первыми с 2019 года.
В финале Беленюк со счетом 9:1 разгромил борца из Швеции Александра Степанетича.
Вторым украинским победителем Гран-при Загреба в категории до 72 кг стал Парвиз Насибов, который в решающей схватке одолел Ахмета Илмаза из Турции (3:2).
В весовой категории до 130 кг серебро досталось Николаю Кучмию, который не смог выйти на финальную схватку.
Наконец, в категории до 82 кг третье место забрал Ярослав Фильчаков. В поединке за медаль украинец был сильнее Арминаса Лигнугариса (8:0).
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