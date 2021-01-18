  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Беленюк взял золото на Гран-при Загреба
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беленюк взял золото на Гран-при Загреба

Единоборства
(1 голосов)

И это не единственная победа Украины в столице Хорватии

Беленюк взял золото на Гран-при Загреба
Новина українською

Вице-чемпион Олимпиды-2016 Жан Беленюк выиграл Zagreb Open-2021 в категории до 82 кг. Эти соревнования были для Беленюка первыми с 2019 года.

В финале Беленюк со счетом 9:1 разгромил борца из Швеции Александра Степанетича.

Вторым украинским победителем Гран-при Загреба в категории до 72 кг стал Парвиз Насибов, который в решающей схватке одолел Ахмета Илмаза из Турции (3:2).

В весовой категории до 130 кг серебро досталось Николаю Кучмию, который не смог выйти на финальную схватку.

Наконец, в категории до 82 кг третье место забрал Ярослав Фильчаков. В поединке за медаль украинец был сильнее Арминаса Лигнугариса (8:0).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жан Беленюк греко-римская борьба
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...