Беленюк взял золото на Гран-при Загреба

Вице-чемпион Олимпиды-2016 Жан Беленюк выиграл Zagreb Open-2021 в категории до 82 кг. Эти соревнования были для Беленюка первыми с 2019 года.

В финале Беленюк со счетом 9:1 разгромил борца из Швеции Александра Степанетича.

Вторым украинским победителем Гран-при Загреба в категории до 72 кг стал Парвиз Насибов, который в решающей схватке одолел Ахмета Илмаза из Турции (3:2).

В весовой категории до 130 кг серебро досталось Николаю Кучмию, который не смог выйти на финальную схватку.

Наконец, в категории до 82 кг третье место забрал Ярослав Фильчаков. В поединке за медаль украинец был сильнее Арминаса Лигнугариса (8:0).