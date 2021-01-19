"Ставка без риска" от 1xBet на супербой Макгрегора против Порье

24 января состоится очередной турнир UFC, который порадует фанатов смешанных единоборств шикарным мейн-ивентом. Речь о бое-реванше между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Первая встреча бойцов состоялась в 2014 году и запомнилась миллионам зрителей по всему миру. Поединок завершился победой ирландца техническим нокаутом в середине первого раунда.

Сложно предугадать, кто триумфует в грядущей битве, однако она точно будет незабываемой. Специально к столь ожидаемому событию БК 1xBet подготовила суперакцию “Ставка без риска”.

По ее условиям в случае неточного прогноза на бой Макгрегора и Порье пользователь получит промокод на фрибет. Его сумма будет зависеть от величины первоначальной ставки, которая не должна быть меньше 10 долларов. Игроку может вернуться от 10 до 20% от суммы, которую он поставил изначально. Максимальный размер возврата – 150 долларов.

В течение суток сумму возврата нужно проставить ставками типа “экспресс” с минимальным количеством событий не меньше трех. При этом, каждое событие должно иметь коэффициент не меньше 1.8.

Для участия в акции нужно авторизоваться или зарегистрироваться на 1xBet, подтвердить согласие на участие в бонусных акциях в личном кабинете и сделать одиночную ставку на бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Затем можно наслаждаться противостоянием именитых спортсменов без страха и переживаний!