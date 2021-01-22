МакГрегор и Пуарье прошли взвешивание перед реваншем

Конор Макгрегор (22-4) и Дастин Пуарье (26-6) в Абу-Даби взвесились перед завтрашним боем на UFC 257. Оба бойца без проблем уложились в лимит легкого веса – Макгрегор за сутки до боя показал на весах 70,3 кг, а Пуарье – 70,8 кг.

МакГрегор и Пуарье впервые встретились в сентябре 2014 года. В том бою Конор выиграл нокаутом в первом раунде.

МакГрегор в последнем бою в январе 2020 года за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне, а Пуарье в июне единогласным решением судей прошел Дэна Хукера.