Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МакГрегор и Пуарье прошли взвешивание перед реваншем
Бой уже завтра
Конор Макгрегор (22-4) и Дастин Пуарье (26-6) в Абу-Даби взвесились перед завтрашним боем на UFC 257. Оба бойца без проблем уложились в лимит легкого веса – Макгрегор за сутки до боя показал на весах 70,3 кг, а Пуарье – 70,8 кг.
МакГрегор и Пуарье впервые встретились в сентябре 2014 года. В том бою Конор выиграл нокаутом в первом раунде.
МакГрегор в последнем бою в январе 2020 года за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне, а Пуарье в июне единогласным решением судей прошел Дэна Хукера.
Популярное сейчас
- Коуч Гента: Гол Яремчука - это уровень Ибрагимовича
- У Нивы новый, 28-летний президент, скандальный новичок Металла. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Викинг на излете: объясняем, кто такой Рагнар Сигурдссон и что забыл в Рухе
- Макгрегор опустился в рейтинге UFC накануне боя с Порье
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место