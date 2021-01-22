  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. МакГрегор и Пуарье прошли взвешивание перед реваншем
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МакГрегор и Пуарье прошли взвешивание перед реваншем

Единоборства
(1 голосов)

Бой уже завтра

МакГрегор и Пуарье прошли взвешивание перед реваншем
Новина українською

Конор Макгрегор (22-4) и Дастин Пуарье (26-6) в Абу-Даби взвесились перед завтрашним боем на UFC 257. Оба бойца без проблем уложились в лимит легкого веса – Макгрегор за сутки до боя показал на весах 70,3 кг, а Пуарье – 70,8 кг.

МакГрегор и Пуарье впервые встретились в сентябре 2014 года. В том бою Конор выиграл нокаутом в первом раунде.

МакГрегор в последнем бою в январе 2020 года за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне, а Пуарье в июне единогласным решением судей прошел Дэна Хукера.

UFC 257: возвращение легенды. Прогноз на бой Макгрегор - Пуарье

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конор Макгрегор Дастин Пуарье
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...