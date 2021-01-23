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Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на поединок Макгрегор - Порье

Единоборства
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Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на поединок Макгрегор - Порье
UA-Футбол
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Российский боец ​​UFC Хабиб Нурмагомедов (29-0) дал прогноз на бой между ирландцем Конором Макгрегором (22-4) и американцем Дастином Порье (26-6). Его слова цитирует bjpenn.com:

"На старте преимущество будет у Макгрегора. Но в третьем или четвертом раунде Порье сможет победить этого парня" - сказал он.

Напомним, что поединок Макгрегор - Порье состоится в ночь с 23 на 24 января а Абу-Даби (ОАЭ) на Бойцовском острове. Это уже второй поединок этих бойцов между собой. Первый состоялся в 2014 году и тогда Конор победил соперника нокаутом в первом раунде.

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В статье: Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов Дастин Порье
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