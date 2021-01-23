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Конор перед боем: Режим гориллы активирован. Фото

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Конор перед боем: Режим гориллы активирован. Фото
UA-Футбол
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор (22-4) перед поединком против американца Дастина Порье (26-6) на своей официальной странице в Instagram поделился фото с церемонии взвешивания.

"Режим гориллы активирован" - написал ирландец.

Конор перед боем: Режим гориллы активирован. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на бой Макгрегор - Порье.

Где смотреть бой Макгрегор - Порье

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В статье: Конор Макгрегор
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