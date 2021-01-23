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Конор перед боем: Режим гориллы активирован. Фото
Бойцы готовы
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор (22-4) перед поединком против американца Дастина Порье (26-6) на своей официальной странице в Instagram поделился фото с церемонии взвешивания.
"Режим гориллы активирован" - написал ирландец.
Напомним, что ранее Хабиб Нурмагомедов
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