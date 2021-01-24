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Дастин Порье сенсационно нокаутировал Конора Макгрегора
Порье вырубил Макгрегора
В ночь с 23 на 24 января на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся поединок между ирландским бойцом Конором МакГрегором (22-5) и американцем Дастином Порье (27-6).
Не стоит говорить, кто был фаворитом перед началом этого боя, ведь все букмекеры и специалисты отдавали победу легендарному ирландцу. Наиболее вероятным результатом этого поединка был нокаут во втором или третьем раунде. А получилось все так.
Первый раунд Конор начал очень активно, пытаясь атаковать соперника левым боковым. Порье ответил лоукиком и сразу перевел поединок на канвас. Ирландец выбрался из сложного положения, оппоненты обменялись ударами плечом. Макгрегор продолжал действовать более активно, попадал джебом и ударной левой, но Дастин хорошо держал. Единственное, что он мог противопоставить сопернику - единичные лоукики, которые через раз доходили до цели.
А вот второй раунд уже показал совсем другую картину. Конор начал все чаще промахиваться, а Дастин монотонно атаковал ноги соперника. В середине пяти минутки американец неожиданно перехватил инициативу и начал набрасывать соперника правыми, к чему ирландец оказался заметно не готов. Он стал пятиться, а его действия в обороне не выдерживали никакой критики. Еще пару попаданий и Макгрегор сидел на канвасе. А дальше дело техники - Дастин забивал соперника, рефери остановил бой.
Таким образом, после поражения в 2014 году Порье взял реванш у своего обидчика. Превратится ли эта битва на трилогию - пока не понятно, но яркие основания для этого есть. А Макгрегор впервые в своей карьере побывал в тяжелом нокауте.
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