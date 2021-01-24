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Порье - МакГрегор. ВИДЕО, как американец отправил Конора в нокаут

Единоборства
(4 голосов)

Смотреть видео нокаута боя Дастин Порье – Конор МакГрегор, UFC 257, 24 января 2021

Порье - МакГрегор. ВИДЕО, как американец отправил Конора в нокаут
Новина українською

Вашему вниманию видео кульминации поединка по смешанным единоборствам в рамках турнира UFC 257 в Абу-Даби между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором МакГрегором. В середине второго раунда Порье удалась эффектная атака, в ходе которой он несколькими боковыми ударами отправил МакГрегора в нокаут. Ирландец впервые в своей карьере проиграл поединок таким образом. Ранее он уступал после болевых или удушающих приемов. Для Порье это 27-я победа, тогда как для МакГрегора – пятое поражение в октагоне.

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В статье: Конор Макгрегор Дастин Порье
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