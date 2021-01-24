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Конор Макгрегор: Я вернусь, это все, что я могу сказать сейчас. Видео

Единоборства
(2 голосов)

Комментарий ирландца

Конор Макгрегор: Я вернусь, это все, что я могу сказать сейчас. Видео
UA-Футбол
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Ирланский боец UFC Конор Макгрегор (22-5) после поражения от американца Дастина Порье (27-6) прокомментировал бой.

"Его удары по голенях были очень хороши. Моя нога была убита, я не чувствовал себя настолько комфортно, насколько мне бы хотелось. Дастин - отличный боец.

Мне нужно стряхнуть пыль и вернуться. Я это сделаю. Ребята, мне надо быть активным, в этом бизнесе бездействие не прокатит. Я опустошен, ведь вложил в это так много работы. Тяжело смириться с этим. Мне хотелось лучше представить свою команду. Теперь я намерен отдохнуть вместе со своими детьми, вот и все", - сказал он.

Видео нокаута

Комментарий Макгрегора:

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В статье: Конор Макгрегор UFC
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Источник:
Fightnews

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