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Конор Макгрегор: Я вернусь, это все, что я могу сказать сейчас. Видео
Комментарий ирландца
Ирланский боец UFC Конор Макгрегор (22-5) после
"Его удары по голенях были очень хороши. Моя нога была убита, я не чувствовал себя настолько комфортно, насколько мне бы хотелось. Дастин - отличный боец.
Мне нужно стряхнуть пыль и вернуться. Я это сделаю. Ребята, мне надо быть активным, в этом бизнесе бездействие не прокатит. Я опустошен, ведь вложил в это так много работы. Тяжело смириться с этим. Мне хотелось лучше представить свою команду. Теперь я намерен отдохнуть вместе со своими детьми, вот и все", - сказал он.
Комментарий Макгрегора:
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