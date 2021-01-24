Дастин Порье: У нас счет 1-1, так что, возможно, мы подеремся снова. Видео

Американский боец ​​UFC Дастин Порье (27-6) прокомментировал победу над ирландцем Конором Макгрегором (22-5).

Комментарий Макгрегора

Видео нокаута

"Я счастлив, но не удивлен, поскольку выполнил работу. Во-первых, хочу сказать, что Конор воспринял результат очень профессионально. У нас счет 1-1, так что, возможно, мы подеремся снова.

Я доволен положением, в котором нахожусь. Это отличная победа, но я борюсь за более важные вещи, такие как The Good Fight Foundation. Я люблю свою жену, люблю свой город и люблю свою благотворительную организацию.

Моя цель заключалась в том, чтобы действовать технически и выбирать удары. Я вообще не хотел рубиться. Я могу боксировать очень технично, но склонен к тому, чтобы терять голову и попадать в неприятности. Макс Холлоуэй думает, что он лучший боксер, но я дважды побил этого парня. Однако я не имею ничего против него.

Посмотрим что будет дальше. Для меня этот бой был будто титульный. Я чемпион", - сказал он.

Комментарий Порье: