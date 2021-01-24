Хабиб подколол Конора пился поражения от Порье

Российский боец UFC, чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора (22-5) в бою против американца Дастина Порье (27-6).

Комментарий Макгрегора

Комментарий Порье

"Вот что бывает, когда ты меняешь свою команду, оставляя спарринг-партнеров, которые сделали тебя чемпионом, и спаррингуя с маленькими детишками далеко от реальности", - заявил он в Твиттере.