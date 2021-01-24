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Очень трогательно: Макгрегор и Порье тепло попрощались после боя. Видео

Единоборства
(1 голосов)

Действительно джентльмены

Очень трогательно: Макгрегор и Порье тепло попрощались после боя. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Иралндський боец UFC Конор Макгрегор (22-5) и американец Дастин Порье (27-6) после завершения поединка тепло попрощались друг с другом.

Видео:

Комментарий Макгрегора

Комментарий Порье

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В статье: Конор Макгрегор UFC Дастин Порье
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