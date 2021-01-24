Хабиб Нурмагомедов прямо намекнул, что не вернется в UFC

Президент UFC Дана Уайт после поединка Порье - Макгрегор рассказал о возможности возвращения в октагон Хабиба Нурмагомедова (29-0).

"Если он не захочет возобновлять карьеру, я больше не буду его уговаривать.

Возможно, Дастин Порье и Майкл Чендлер подерутся за вакантный пояс в легком весе" - сказал он.

На своей официальной странице в Instagram Нурмагомедов поблагодарил Уайта за проделанную вместе работу.

"Вы можете любить его, или ненавидеть, но должны его уважать.

Этот парень построил UFC.

Спасибо тебе за все Дана Уайт.

Я очень уважаю тебя"

Дана Уайт в комментарии написал: Это была большая честь видеть твою работу, мой друг.