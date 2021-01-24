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Хабиб Нурмагомедов прямо намекнул, что не вернется в UFC
Все становится понятно
Президент UFC Дана Уайт после поединка Порье - Макгрегор рассказал о возможности возвращения в октагон Хабиба Нурмагомедова (29-0).
"Если он не захочет возобновлять карьеру, я больше не буду его уговаривать.
Возможно, Дастин Порье и Майкл Чендлер подерутся за вакантный пояс в легком весе" - сказал он.
На своей официальной странице в Instagram Нурмагомедов поблагодарил Уайта за проделанную вместе работу.
"Вы можете любить его, или ненавидеть, но должны его уважать.
Этот парень построил UFC.
Спасибо тебе за все Дана Уайт.
Я очень уважаю тебя"
Дана Уайт в комментарии написал: Это была большая честь видеть твою работу, мой друг.
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