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Сегодня день рождения празднует Жан Беленюк
Поздравляем с праздником
Сегодня, 24 января свой 30-й день рождения празднует украинский чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк.
Достижения:
Чемпионат мира:
Золото: Лас-Вегас (2015), Нур-Султан (2019)
Серебро: Будапешт (2018)
Бронза: Ташкент (2014)
Европейские игры:
Золото: Минск (2019)
Серебро: Баку (2015)
Олимпийские игры:
Серебро: Рио-де-Жанейро (2016)
Чемпион Европы: 2014, 2016, 2019
На своей официальной странице в Instagram украинец поблагодарил всех за поздравления.
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