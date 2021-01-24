  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Сегодня день рождения празднует Жан Беленюк
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня день рождения празднует Жан Беленюк

Единоборства
(1 голосов)

Поздравляем с праздником

Сегодня день рождения празднует Жан Беленюк
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 января свой 30-й день рождения празднует украинский чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Достижения:

Чемпионат мира:

Золото: Лас-Вегас (2015), Нур-Султан (2019)

Серебро: Будапешт (2018)

Бронза: Ташкент (2014)

Европейские игры:

Золото: Минск (2019)

Серебро: Баку (2015)

Олимпийские игры:

Серебро: Рио-де-Жанейро (2016)

Чемпион Европы: 2014, 2016, 2019

На своей официальной странице в Instagram украинец поблагодарил всех за поздравления.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жан Беленюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...