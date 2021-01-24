Сегодня день рождения празднует Жан Беленюк

Сегодня, 24 января свой 30-й день рождения празднует украинский чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Достижения:

Чемпионат мира:

Золото: Лас-Вегас (2015), Нур-Султан (2019)

Серебро: Будапешт (2018)

Бронза: Ташкент (2014)

Европейские игры:

Золото: Минск (2019)

Серебро: Баку (2015)

Олимпийские игры:

Серебро: Рио-де-Жанейро (2016)

Чемпион Европы: 2014, 2016, 2019

На своей официальной странице в Instagram украинец поблагодарил всех за поздравления.