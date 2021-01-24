Флойд Мейвезер жестко высказался о поражении Макгрегора. Фото

Американская легенда бокса Флойд Мейвезер жестко проехался по ирландскому бойцу UFC Конору Макгрегору (22-5) после его поражения от Дастина Порье (27-6).

"Мир знает, что мошенник МакЛузер может украсть у меня все и быть любимым, в то время как меня будут ненавидеть. Это говорит вам всем о том, что расизм по-прежнему существует.

Просто знайте, что этот мешок никогда не будет мной и не достигнет моего уровня. Я просто другой, мое настроение - с другой планеты, мои навыки - непревзойденные. Я прирожденный победитель. Да, я говорю много грязи, но каждый раз отвечаю за свои слова. Поэтому меня ненавидят.

Печально, что ты можешь быть бедным черным ребенком из гетто, который имел дело с расизмом на протяжении всей жизни, чрезвычайно упорно трудился, чтобы добиться для себя и своей семьи лучшего положения, но ненависть к тебе преимущественно исходит от твоих же людей.

Конор не может победить даже в собственном виде спорта, но говорит о возвращении в бокс ради боя с Пакьяо. Никто не хочет смотреть их бой. Это как мои объедки пожирают объедки"