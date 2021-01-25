Украинец Бондарь подписал контракт с UFC

Украинский чемпион WWFC Денис Бондарь заключил контракт с UFC, а его дебют в крупнейшей ММА-организации мира состоится 6 февраля на UFC Fight Night 184 в бою с Оди Осборном.

28-летний Бондарь на профи-уровне провел 13 боев и одержал 12 побед.