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Украинец Бондарь подписал контракт с UFC

Единоборства
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Украинец Бондарь подписал контракт с UFC
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Украинский чемпион WWFC Денис Бондарь заключил контракт с UFC, а его дебют в крупнейшей ММА-организации мира состоится 6 февраля на UFC Fight Night 184 в бою с Оди Осборном.

28-летний Бондарь на профи-уровне провел 13 боев и одержал 12 побед.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Дастин Порье сенсационно нокаутировал Конора Макгрегора.

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В статье: UFC Денис Бондарь
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