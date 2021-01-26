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Бой МакГрегор – Порье вошел в тройку самых популярных в истории UFC

Единоборства
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И снова Конор

Бой МакГрегор – Порье вошел в тройку самых популярных в истории UFC
Новина українською

В ESPN сообщили, что на главный бой UFC 257 между Конором МакГрегором и Дастином Порье 24 января были приобретены 1,6 миллиона платных трансляций.

В истории UFC больший ажиотаж вызывали только два поединка. Речь о боях Конора МакГрегора против Хабиба Нурмагомедова в 2018 году (2,4 млн платных трансляций) и против Нэйта Диаса на UFC 202 в 2016 году (1,65 млн). Примечательно, что МакГрегор проиграл каждый из вышеперечисленных боев.

Конор МакГрегор в бою с Дастином Порье впервые в карьере проиграл нокаутом. Ранее его четырежды останавливали удушающими или болевыми приемами.

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В статье: Конор Макгрегор UFC
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