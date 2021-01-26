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Тренер Макгрегора: Порье победил лучшего Макгрегора, которого я когда-либо видел

Единоборства
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Но тренировки не помогли ирландцу

Тренер Макгрегора: Порье победил лучшего Макгрегора, которого я когда-либо видел
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Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, рассказал, что его подопечный перед схваткой с Дастином Порье был мотивирован, как никогда.

"Могу сказать вам, что никогда не видел столь мотивированного и преданного делу Конора. Он долго и интенсивно тренировался. Год получился долгим, но уже полгода назад он превратился в тренировочный лагерь. Это больше, чем когда-либо. К примеру, поединок с Эдди Альваресом был прекрасен, он выиграл второй пояс в карьере, но тогда у него не было такого тренировочного лагеря, как сейчас. Могу сказать, положа руку на сердце, Дастин превзошёл лучшего Макгрегора, которого я когда-либо видел", — приводит слова Каваны BJ Penn.

Напомним, 24 января Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на турнире UFC 257.

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В статье: Конор Макгрегор
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