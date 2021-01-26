Названа стоимость чемпионского пояса UFC

Стоимость чемпионского пояса UFC составляет $ 650. Об этом стало известно из финансового отчёта бывшего президента США Дональда Трампа, оказавшегося в распоряжении New York Times.

Напомним, в августе 2018 года бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон подарил Трампу соответствующий пояс.

"Трамп очень крутой. Он называл меня чемпионом. Как только я вручил ему пояс, он сразу же попытался отдать мне его обратно. Я сказал ему: нет, господин президент, теперь это ваш пояс. Вы чемпион американского народа. Вы возвращаете этой стране величие", — говорил Ковингтон.

32-летний Ковингтон выступает в смешанных единоборствах с 2012 года. Последний бой он провёл в сентябре 2020 года, победив Тайрона Вудли. Всего на его счету 16 побед и два поражения в 18 боях в MMA.