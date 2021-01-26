  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Названа стоимость чемпионского пояса UFC
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названа стоимость чемпионского пояса UFC

Единоборства
(1 голосов)

Его цена не такая уж и большая

Названа стоимость чемпионского пояса UFC
Новина українською

Стоимость чемпионского пояса UFC составляет $ 650. Об этом стало известно из финансового отчёта бывшего президента США Дональда Трампа, оказавшегося в распоряжении New York Times.

Напомним, в августе 2018 года бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон подарил Трампу соответствующий пояс.

"Трамп очень крутой. Он называл меня чемпионом. Как только я вручил ему пояс, он сразу же попытался отдать мне его обратно. Я сказал ему: нет, господин президент, теперь это ваш пояс. Вы чемпион американского народа. Вы возвращаете этой стране величие", — говорил Ковингтон.

32-летний Ковингтон выступает в смешанных единоборствах с 2012 года. Последний бой он провёл в сентябре 2020 года, победив Тайрона Вудли. Всего на его счету 16 побед и два поражения в 18 боях в MMA.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: UFC
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...