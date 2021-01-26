Бой Порье - Макгрегор стал вторым по продажам PPV в истории UFC

24 января на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 257. Это был первый номерной турнир года в UFC, основной кард таких шоу можно посмотреть, лишь при покупке трансляции.

По итогам UFC 257 стало ясно, что права на просмотр поединка Конора Макгрегора с Дастином Порье, который стал главным событием шоу, приобрели чуть более 1,6 млн. человек, сообщает MMA Fighting.

Таким образом, эта схватка стала второй в истории по количеству проданных трансляций. Первое место по-прежнему занимает поединок Хабиба Нурмагомедова с тем же Конором Макгрегором — 2,4 млн. На третьем месте реванш Конора Макгрегора с Нэйтом Диасом, который состоялся в 2016 году. Тогда лиге удалось продать около 1,6 млн. трансляций.