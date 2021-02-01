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Фьюри: Макгрегор проиграл Порье из-за длительного перерыва

Единоборства
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Конор провел последний бой в 2018-м

Фьюри: Макгрегор проиграл Порье из-за длительного перерыва
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) назвал причину, из-за котрой бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макрегор проиграл Дастину Порье.

"Он сказал о простое, и он прав. Конор выступил в 2016 году, а затем вернулся в бою с Хабибом, после чего выбыл еще на два года. Простой убивает в вас хищника, без сомнений.

Вы теряете свой тайминг, свое чувство дистанции, и все это возвращается только на многочасовых тренировках.

Если после трех лет простоя вы проведете три поединка, то я гарантирую, что в последнем вы будете в десять раз лучше, чем в первом.

И я всегда это знал. Когда Джерри Куни сошелся с Ларри Холмсом, то вышел на ринг после 18 месяцев отсутствия, и он не был тем же бойцом", – сказал Фьюри.

Напомним, что Дастин Порье нокаутировал Конора во втором раунде на турнире UFC 257.

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В статье: Тайсон Фьюри Конор Макгрегор Дастин Порье
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