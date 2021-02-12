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Третий бой Макгрегора с Порье может состояться летом
Об этом рассказал Дана Уайт
Глава UFC Дана Уайт рассказал, что бывший чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор может провести третий поединок с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье уже нынешним летом.
"Если у вас есть Дастин Порье, который занимает первое место в рейтинге, и есть Конор, занимающий шестое место, и если эти двое хотят трилогии, значит, у нас будет трилогия. Вероятно, мы попробуем устроить её уже эти летом", — приводит слова Уайта MMA Fighting.
Напомним, Дастин Порье и Конор Макгрегор впервые встретились в 2014 году, и тогда досрочную победу одержал ирландец. Вторая встреча бойцов прошла в минувшем месяце. Порье сумел взять реванш, нокаутировав Макгрегора во втором раунде.
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