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Беленюк после коронавируса обнаружил у себя "уникальную" способность

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Борец-депутат отжег в Facebook

Беленюк после коронавируса обнаружил у себя "уникальную" способность

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Жан Беленюк рассказал об удивительных способностях, которые у него открылись после того, как спортсмен и народный депутат переболел коронавирусом.

"Обнаружил у себя способность определять людей, перенесших COVID-19, по запаху их тела. Вначале у себя заметил специфический запах подмышек, потом начал замечать у своих спарринг-партнеров, которые переболели коронавирусом, такой же запах. Мне он почему-то напоминает чеснок.

Друзья, может у кого-то тоже такие умения появились? Потому как, если это уникальная способность, сразу же подаю свою кандидатуру в шоу "Україна має талант", - написал Беленюк в Facebook.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Беленюк взял золото на Гран-при Загреба.

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В статье: Жан Беленюк греко-римская борьба
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