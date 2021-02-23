Беленюк после коронавируса обнаружил у себя "уникальную" способность

Жан Беленюк рассказал об удивительных способностях, которые у него открылись после того, как спортсмен и народный депутат переболел коронавирусом.

"Обнаружил у себя способность определять людей, перенесших COVID-19, по запаху их тела. Вначале у себя заметил специфический запах подмышек, потом начал замечать у своих спарринг-партнеров, которые переболели коронавирусом, такой же запах. Мне он почему-то напоминает чеснок.

Друзья, может у кого-то тоже такие умения появились? Потому как, если это уникальная способность, сразу же подаю свою кандидатуру в шоу "Україна має талант", - написал Беленюк в Facebook.