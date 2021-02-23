Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беленюк после коронавируса обнаружил у себя "уникальную" способность
Борец-депутат отжег в Facebook
Жан Беленюк рассказал об удивительных способностях, которые у него открылись после того, как спортсмен и народный депутат переболел коронавирусом.
"Обнаружил у себя способность определять людей, перенесших COVID-19, по запаху их тела. Вначале у себя заметил специфический запах подмышек, потом начал замечать у своих спарринг-партнеров, которые переболели коронавирусом, такой же запах. Мне он почему-то напоминает чеснок.
Друзья, может у кого-то тоже такие умения появились? Потому как, если это уникальная способность, сразу же подаю свою кандидатуру в шоу "Україна має талант", - написал Беленюк в Facebook.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Динамо продолжает искать форварда, очередной новичок Металлиста 1925. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- УАФ проверит высказывания президента Ингульца и голкипера Руха
- Луческу: Шабанов и Русин в Легии - это не ссылка для игроков, которые не нужны Динамо
- Роналду снова первый. Ювентус - Кротоне 3:0. Видео голов и обзор матча
- Алексей Шевченко: Не нравятся полные девушки, маленькие и с татуировками
- Почти хоккей. Хавбек Зари остался без зуба после матча с Десной. ФОТО