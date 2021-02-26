26-28 февраля в столичном дворце спорта стартует XXIV Киевский Международный турнир по трем видам борьбы, посвященный выдающимся украинским борцам и тренерам.

Уже почти четверть века Киевский турнир собирает на своих коврах всех звезд современной борьбы, здесь зажигаются новые имена, а на трибунах в первых рядах сидят ветераны борьбы, те, кто являются настоящими легендами. Каждый год во время торжественной церемонии открытия современные спортсмены почитают своих наставников, ветеранов борьбы, вспоминают тех, кто заложил основу спортивной борьбы в Украине.

Вот и в этот февраль в Олимпийский год в Киев приедут борцы со всей планеты, чтобы накануне чемпионата Европы и Олимпийских лицензионных турниров испытать свои силы, посмотреть на соперников. После длительного перерыва в соревнованиях по всему миру из-за пандемии, именно Киевский турнир станет трамплином, где команды из разных стран смогут проверить своих перспективных борцов. Поскольку Киевский турнир является единственным официальным турниром United World Wrestling в феврале, то в столицу Украины съедутся рекордное количество стран-участниц!!! Ожидаются представители 35 стран мира со всех континентов! И накануне турнира Федерация греко-римской борьбы Украины и ее генеральный спонсор компания Parimatch приглашают всех болельщиков поддержать наших спортсменов.

Уже накануне турнира около 250 борцов из разных уголков мира приехали в Киев, чтобы пройти совместные учебно-тренировочные сборы вместе с украинскими сборными в Олимпийском центре Конча-Заспа.

Киевский Международный турнир станет одним из самых знаковых событий 2021 в борцовском мире. Впереди борьба за путевки в Токио и собственно долгожданная Олимпиада! Киев с гордостью принимает спортивное событие мирового значения и гарантирует традиционно высокий уровень соревнований и настоящую украинскую гостеприимность.