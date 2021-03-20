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МакГрегор пожелал Нурмагомедову счастливой пенсии. Фото
Жест уважения от ирландца
ВВС
Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-5) обратился к своему бывшему сопернику, россиянину Хабибу Нурмагомедову и пожелал тому хорошей жизни после завершения спортивной карьеры. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instargram.
"Счастливой тебе отставки, малыш, еще снюхаемся. Никогда не забывай, кто, придя в этот спорт, сделал тебя. Прямо из моих больших ирландских яиц. Помните народ, если вы терпеть не можете гонять вес, все, что вам нужно сделать, так это подняться в дивизион повыше. Да благословит тебя Бог"
Напомним, что ранее Дана Уайт заявил, что Хабиб Нурмагомедов принял окончательное решение завершить свои выступления в октагоне.
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