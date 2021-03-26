Порье ради боя с Макгрегором отказался от титульного поединка

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье отказался от поединка за пояс. Об пишет журналист Арон Бронстетер в своём "твиттере", ссылаясь на слова президента UFC Даны Уайта.

По словам журналиста, Порье предложили бой за вакантный титул UFC в лёгком весе, но он отклонил предложение ради третьего поединка с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Ожидается, что третий бой Макгрегор — Порье пройдёт в июле 2021 года.

На счету 32-летнего Порье 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.