  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Порье ради боя с Макгрегором отказался от титульного поединка
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Порье ради боя с Макгрегором отказался от титульного поединка

Единоборства
(1 голосов)

Дастин хочет провести бой с ирландцем

Порье ради боя с Макгрегором отказался от титульного поединка

Новина українською

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье отказался от поединка за пояс. Об пишет журналист Арон Бронстетер в своём "твиттере", ссылаясь на слова президента UFC Даны Уайта.

По словам журналиста, Порье предложили бой за вакантный титул UFC в лёгком весе, но он отклонил предложение ради третьего поединка с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Ожидается, что третий бой Макгрегор — Порье пройдёт в июле 2021 года.

На счету 32-летнего Порье 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конор Макгрегор Дастин Порье
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...