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Есть ли предел красоте: Дарья Билодид сбивает наповал поклонников. Фото

Единоборства
(1 голосов)

Невероятная красота

Есть ли предел красоте: Дарья Билодид сбивает наповал поклонников. Фото

International Judo Federation

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид снова удивляет своих поклонников очередным невероятным фото. На этот раз наша спортсменка выбрала красные тона. Соответствующее фотографию она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Есть ли предел красоте: Дарья Билодид сбивает наповал поклонников. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Дарья поделилась секретом успеха с болельщиками.

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В статье: Дарья Билодид
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