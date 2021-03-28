Есть ли предел красоте: Дарья Билодид сбивает наповал поклонников. Фото

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид снова удивляет своих поклонников очередным невероятным фото. На этот раз наша спортсменка выбрала красные тона. Соответствующее фотографию она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Дарья поделилась секретом успеха с болельщиками.