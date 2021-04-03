Официально: Конор и Порье подписали контракт на третий поединок

Ирландский боец UFC Конор МакГрегор и американец Дастин Порье подписали контракт на третий очный поединок. Он станет главным событием бойцовского вечера UFC 264 в Лас-Вегасе (США) 10 июля .

Отметим, что их крайнее противостояние в январе этого года завершилось победой Порье нокаутом во втором раунде. Таким образом, счет в очных противостояниях на данный момент 1-1