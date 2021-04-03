Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Конор и Порье подписали контракт на третий поединок
Все станет на свои места
Ирландский боец UFC Конор МакГрегор и американец Дастин Порье подписали контракт на третий очный поединок. Он станет главным событием бойцовского вечера UFC 264 в Лас-Вегасе (США) 10 июля.
Отметим, что их крайнее противостояние в январе этого года завершилось победой Порье нокаутом во втором раунде. Таким образом, счет в очных противостояниях на данный момент 1-1
Напомним, что ранее Эдди Хирн
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Битва лидеров группы А и будни харьковского истребителя на юго-востоке - анонс 15-го тура Второй лиги
- Гвардиола шокирован трансферным рынком: Купить форварда для Ман Сити? Это невозможно!
- Тренер Легии рассказал, почему Русин не играет за польскую команду
- Компания из США может выкупить Черноморец
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...