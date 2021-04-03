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Артем Лобов: У нас с Денисом будет пять раундов по две минуты

Единоборства
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Комментарий спортсмена

Артем Лобов: У нас с Денисом будет пять раундов по две минуты

https://fighttime.ru

UA-Футбол
Новина українською

Бывший боец ​​UFC Артем Лобов прокомментировал формат предстоящего поединка против Дениса Беринчика.

"У нас с Денисом будет пять раундов по две минуты. Вообще в Mahatch сейчас формат три раунда по две минуты, потому что там разного уровня ребята.

Так как мы с Денисом профессиональные спортсмены, мы будем следовать формата BKFC. Они задают темп во всем мире, они первопроходцы, поэтому мы должны следовать по их стопам.

Должен быть универсальный формат, которому все следуют. Это будет интересно, в дальнейшем можно будет между промоушинами устроить чемпионские бои. Формат нужно соблюдать, поэтому мы с Денисом будем биться пять раундов по две минуты" - сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Хирн анонсировал первый титульный поединок для Усика.

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В статье: Денис Беринчик Артем Лобов
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Источник:
БК

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