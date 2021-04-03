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Конор МакГрегор: Настрой на абсолютное уничтожение. Фото
Ирландец настроен решительно
Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-5) прокомментировал подписание контракта на бой против американца Дастина Порье. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Бой назначен!
10 июля вы увидите, что такое Maк.
Настрой на абсолютное уничтожение"
Напомним, что ранее Хирн
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