Конор МакГрегор: Настрой на абсолютное уничтожение. Фото

Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-5) прокомментировал подписание контракта на бой против американца Дастина Порье. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Бой назначен!

10 июля вы увидите, что такое Maк.

Настрой на абсолютное уничтожение"