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Подготовка к Конору: Порье провел тренировку с самым сильным человеком мира. Видео

Единоборства
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Американец готовится

Подготовка к Конору: Порье провел тренировку с самым сильным человеком мира. Видео

UA-Футбол
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Американский боец UFC Дастин Порье продолжает подготовку к своему предстоящему поединку против ирландца Конора Макгрегора. На этот раз он провел тренировку с четырехкратным обладателем титула самого сильного человека планеты Брайаном Шоу.

Напомним, что Макгрегор и Порье подписали контракт на проведение третьего поединка. Он состоится 12 июля в Лос-Анджелесе (США) в рамках вечера UFC 264.

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В статье: Дастин Порье
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