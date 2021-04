Подготовка к Конору: Порье провел тренировку с самым сильным человеком мира. Видео

Американский боец UFC Дастин Порье продолжает подготовку к своему предстоящему поединку против ирландца Конора Макгрегора. На этот раз он провел тренировку с четырехкратным обладателем титула самого сильного человека планеты Брайаном Шоу.

@DustinPoirier getting that choke on 4x World's Strongest Man Brian Shaw because size don't mean jack on the mats. pic.twitter.com/8SEdZQ0DtM