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Подготовка к Конору: Порье провел тренировку с самым сильным человеком мира. Видео
Американец готовится
Американский боец UFC Дастин Порье продолжает подготовку к своему предстоящему поединку против ирландца Конора Макгрегора. На этот раз он провел тренировку с четырехкратным обладателем титула самого сильного человека планеты Брайаном Шоу.
@DustinPoirier getting that choke on 4x World's Strongest Man Brian Shaw because size don't mean jack on the mats. pic.twitter.com/8SEdZQ0DtM— Derek Hall (@aquabuddha7) April 2, 2021
Напомним, что Макгрегор и Порье
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