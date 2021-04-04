  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Макгрегор представил дизайн своего чемпионского пояса. Фото
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макгрегор представил дизайн своего чемпионского пояса. Фото

Единоборства
(1 голосов)

Стильно

Макгрегор представил дизайн своего чемпионского пояса. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-5) представил дизайн своего чемпионского пояса, который он предлагал утвердить в качестве официального титула. Соответствующий пост опубликован на странице The Mac Life в Instagram.

Макгрегор представил дизайн своего чемпионского пояса. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Макгрегор и Порье подписали контракт на бой.

Отметим, что Дастин Порье провел тренировку с самым сильным человеком планеты.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конор Макгрегор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...