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Макгрегор представил дизайн своего чемпионского пояса. Фото
Стильно
Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-5) представил дизайн своего чемпионского пояса, который он предлагал утвердить в качестве официального титула. Соответствующий пост опубликован на странице The Mac Life в Instagram.
Напомним, что ранее Макгрегор и Порье
Отметим, что Дастин Порье
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