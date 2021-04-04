Макгрегор представил дизайн своего чемпионского пояса. Фото

Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-5) представил дизайн своего чемпионского пояса, который он предлагал утвердить в качестве официального титула. Соответствующий пост опубликован на странице The Mac Life в Instagram.

Напомним, что ранее Макгрегор и Порье подписали контракт на бой.