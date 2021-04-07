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Макгрегор и Порье обменялись сообщениями в Твиттере
Дастин ждет Конора в октагоне
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье обменялись сообщениями в "Твиттере" в преддверии третьего поединка.
"Я никогда не расслабляюсь. 10 июля я встречу тебя в центре октагона", — пишет Порье в своём "твиттере".
"Рад это слышать, Дастин, очень на это надеюсь. В прошлый раз ты отступал первые тридцать секунд и отстреливался с дистанции. Я буду в центре октагона с самого начала, если ты захочешь. Ты знаешь это. И на этот раз я буду готов к любой тактике. Увидимся там", — ответил Макгрегор в своём "твиттере".
Ожидается, что третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля.
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