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Макгрегор и Порье обменялись сообщениями в Твиттере

Единоборства
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Дастин ждет Конора в октагоне

Макгрегор и Порье обменялись сообщениями в Твиттере

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье обменялись сообщениями в "Твиттере" в преддверии третьего поединка.

"Я никогда не расслабляюсь. 10 июля я встречу тебя в центре октагона", — пишет Порье в своём "твиттере".

"Рад это слышать, Дастин, очень на это надеюсь. В прошлый раз ты отступал первые тридцать секунд и отстреливался с дистанции. Я буду в центре октагона с самого начала, если ты захочешь. Ты знаешь это. И на этот раз я буду готов к любой тактике. Увидимся там", — ответил Макгрегор в своём "твиттере".

Ожидается, что третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля.

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В статье: Конор Макгрегор Дастин Порье
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