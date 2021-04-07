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Два лидера сборной Украины по дзюдо не поедут на чемпионат Европы
У них травмы
Фото: НОК Украины
Сборная Украины по дзюдо назвала состав на чемпионат Европы, который состоится в Лиссабоне с 16 по 18 апреля.
Из-за травм чемпионат Европы пропустят Артем Хомула (до 72 кг) и Яков Хаммо (свыше 100 кг).
Состав сборной Украины на чемпионат Европы-2021
Женщины: Дарья Билодед (до 48 кг), Мария Скора (до 57 кг), Анастасия Антипина (до 63 кг), Елизавета Литвиненко (до 70 кг), Анастасия Турчин (до 78 кг), Елизавета Каланина (более 78 кг), Руслана Булавина (свыше 78 кг).
Мужчины: Артем Лесюк (до 60 кг), Георгий Зантарая (до 66 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Кеджау Ньябали (до 90 кг), Даниил Гуцол (до 100 кг), Александр Гордиенко (свыше 100 кг).
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