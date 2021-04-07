  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Два лидера сборной Украины по дзюдо не поедут на чемпионат Европы
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два лидера сборной Украины по дзюдо не поедут на чемпионат Европы

Единоборства
(1 голосов)

У них травмы

Два лидера сборной Украины по дзюдо не поедут на чемпионат Европы

Фото: НОК Украины

Новина українською

Сборная Украины по дзюдо назвала состав на чемпионат Европы, который состоится в Лиссабоне с 16 по 18 апреля.

Из-за травм чемпионат Европы пропустят Артем Хомула (до 72 кг) и Яков Хаммо (свыше 100 кг).

Состав сборной Украины на чемпионат Европы-2021

Женщины: Дарья Билодед (до 48 кг), Мария Скора (до 57 кг), Анастасия Антипина (до 63 кг), Елизавета Литвиненко (до 70 кг), Анастасия Турчин (до 78 кг), Елизавета Каланина (более 78 кг), Руслана Булавина (свыше 78 кг).

Мужчины: Артем Лесюк (до 60 кг), Георгий Зантарая (до 66 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Кеджау Ньябали (до 90 кг), Даниил Гуцол (до 100 кг), Александр Гордиенко (свыше 100 кг).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по дзюдо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...