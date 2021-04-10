Конор Магрегор: Я выиграю трилогию фронткиком в нос. Фото

Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-5) на своей официальной странице в Instagram разместил пост, в котором спрогнозировал финальный результат третьего поединка против Дастина Порье (27-6).

"Есть прогноз. Я выиграю трилогию фронткиком в нос. Раунд номер четыре.

Ему нужно вправить нос, и я сделаю ему ринопластику"

Напомним, что третий бой Порье - Макгрегор состоится 10 июля в Лос-Анджелесе в рамках вечера UFC 264.