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Конор Магрегор: Я выиграю трилогию фронткиком в нос. Фото
Прогнозист или фантаст?
Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-5) на своей официальной странице в Instagram разместил пост, в котором спрогнозировал финальный результат третьего поединка против Дастина Порье (27-6).
"Есть прогноз. Я выиграю трилогию фронткиком в нос. Раунд номер четыре.
Ему нужно вправить нос, и я сделаю ему ринопластику"
Напомним, что третий бой Порье - Макгрегор состоится 10 июля в Лос-Анджелесе в рамках вечера UFC 264.
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