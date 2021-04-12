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Макгрегор: Бой с Порье отменяется

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Поединок должен был состояться 10 июля

Макгрегор: Бой с Порье отменяется

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что его бой с Дастином Порье, который был запланирован на 10 июля, отменяется.

"Ты просто безмозглая деревенщина, которая рвёт себя на части. $ 500 тыс. без планов… Ты, должно быть, ничего не понимаешь в деньгах. Кстати, бой отменяется. Я собираюсь подраться с кем-нибудь другим 10-го числа. Удачи с твоим контрактом, парень.

Моя команда делает всё, чтобы каждое пожертвование дошло куда нужно. О моей щедрости всем известно. Ты заплатишь за попытку опозорить моё имя. Тебе конец", — написал Макгрегор на своей странице в "Твиттере".

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В статье: Конор Макгрегор Дастин Порье
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