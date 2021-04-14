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Официально. Бой МакГрегор – Порье пройдет 10 июля
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В UFC на официальном уровне сообщили, что третий бой между Конором МакГрегором и Дастином Порье 10 мая в Лас-Вегасе возглавит шоу UFC 264.
Трилогия МакГрегора и Порье едва ли не сорвалась из-за скандала с пожертвованием в благотворительный фонд американца, которому Конор пообещал перевести 500 тысяч долларов.
За несколько часов до объявления боя МакГрегор через Твиттер пытался найти себе нового соперника.
Второй бой между МакГрегором и Порье состоялся на UFC 257 и закончился неожиданным поражением ирландца нокаутом.
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