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Официально. Бой МакГрегор – Порье пройдет 10 июля

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Официально. Бой МакГрегор – Порье пройдет 10 июля

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В UFC на официальном уровне сообщили, что третий бой между Конором МакГрегором и Дастином Порье 10 мая в Лас-Вегасе возглавит шоу UFC 264.

Трилогия МакГрегора и Порье едва ли не сорвалась из-за скандала с пожертвованием в благотворительный фонд американца, которому Конор пообещал перевести 500 тысяч долларов.

За несколько часов до объявления боя МакГрегор через Твиттер пытался найти себе нового соперника.

Второй бой между МакГрегором и Порье состоялся на UFC 257 и закончился неожиданным поражением ирландца нокаутом.

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В статье: Конор Макгрегор UFC Дастин Порье
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