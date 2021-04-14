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Макгрегор: Я разорву этого засранца Порье
Конор жестко высказался о своем оппоненте
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор подтвердил, что подписал контракт на третий бой с бывшим временным чемпионом промоушена в лёгком весе Дастином Порье.
"Утром я подписал контракт на бой. 10 июля я разорву этого засранца. Мак возвращается в Город грехов! Будет аншлаг!" — приводит слова Конора Макгрегора журналист Ариэль Хельвани в своём "твиттере".
Напомним, ранее Порье обвинил Макгрегора в том, что тот отказался от обещанного пожертвования в его благотворительный фонд.
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