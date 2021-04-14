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Макгрегор: Я разорву этого засранца Порье

Единоборства
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Конор жестко высказался о своем оппоненте

Макгрегор: Я разорву этого засранца Порье

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор подтвердил, что подписал контракт на третий бой с бывшим временным чемпионом промоушена в лёгком весе Дастином Порье.

"Утром я подписал контракт на бой. 10 июля я разорву этого засранца. Мак возвращается в Город грехов! Будет аншлаг!" — приводит слова Конора Макгрегора журналист Ариэль Хельвани в своём "твиттере".

Напомним, ранее Порье обвинил Макгрегора в том, что тот отказался от обещанного пожертвования в его благотворительный фонд.

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В статье: Конор Макгрегор
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