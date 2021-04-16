  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Украинец Амосов проведет бой за титул чемпиона Bellator
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинец Амосов проведет бой за титул чемпиона Bellator

Единоборства
(1 голосов)

Ждем официальное подтверждение

Украинец Амосов проведет бой за титул чемпиона Bellator

Новина українською

Авторитетный инсайдер Yahoo Sports Кевин Йол сообщил, что Ярослав Амосов (25-0) 11 июня в Анкасвилле (США) в бою за титул Bellator в полусреднем весе подерется с действующим обладателем пояса из Бразилии Дугласом Лимой (32-8).

Для Амосова бой с Лимой станет седьмым под эгидой Bellator. Бразилец же в поединке с украинцем попытается в третий раз защитить пояс, который он завоевал в сентябре 2018 года после досрочной победы над россиянином Андреем Корешковым.

В прошлом году Лима предпринял неудачную попытку стать двукратным чемпионом Bellator, проиграв в бою за титул в среднем весе Гегарду Мусаси.

Ярослав Амосов в последнем поединке в ноябре 2020 года нанес первое поражение в карьере американцу Логану Сторли.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Bellator Ярослав Амосов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...