Украинец Амосов проведет бой за титул чемпиона Bellator

Авторитетный инсайдер Yahoo Sports Кевин Йол сообщил, что Ярослав Амосов (25-0) 11 июня в Анкасвилле (США) в бою за титул Bellator в полусреднем весе подерется с действующим обладателем пояса из Бразилии Дугласом Лимой (32-8).

Для Амосова бой с Лимой станет седьмым под эгидой Bellator. Бразилец же в поединке с украинцем попытается в третий раз защитить пояс, который он завоевал в сентябре 2018 года после досрочной победы над россиянином Андреем Корешковым.

В прошлом году Лима предпринял неудачную попытку стать двукратным чемпионом Bellator, проиграв в бою за титул в среднем весе Гегарду Мусаси.

Ярослав Амосов в последнем поединке в ноябре 2020 года нанес первое поражение в карьере американцу Логану Сторли.