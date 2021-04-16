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Украинец Амосов проведет бой за титул чемпиона Bellator
Ждем официальное подтверждение
Авторитетный инсайдер Yahoo Sports Кевин Йол сообщил, что Ярослав Амосов (25-0) 11 июня в Анкасвилле (США) в бою за титул Bellator в полусреднем весе подерется с действующим обладателем пояса из Бразилии Дугласом Лимой (32-8).
Для Амосова бой с Лимой станет седьмым под эгидой Bellator. Бразилец же в поединке с украинцем попытается в третий раз защитить пояс, который он завоевал в сентябре 2018 года после досрочной победы над россиянином Андреем Корешковым.
В прошлом году Лима предпринял неудачную попытку стать двукратным чемпионом Bellator, проиграв в бою за титул в среднем весе Гегарду Мусаси.
Ярослав Амосов в последнем поединке в ноябре 2020 года нанес первое поражение в карьере американцу Логану Сторли.
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