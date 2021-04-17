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Дарья Билодид: Самое главное держать свое тело здоровым и продолжать подготовку

Единоборства
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Украинка рассказала о планах

Дарья Билодид: Самое главное держать свое тело здоровым и продолжать подготовку

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид не вышла на финальный матч Чемпионата Европы 2021 и стала серебряным призером континентального первенства. На своей официальной странице в Instagram она объяснила причину досрочного завершения соревнований.

"Вчера я вышла в финал чемпионата Европы, но, к сожалению, не смогла бороться и продолжить борьбу, так как получила травму в полуфинале, и я и мои тренеры решили не рисковать и сняться с финала. Теперь самое главное держать свое тело здоровым и продолжать подготовку и прилагать все усилия для дальнейших соревнований. Спасибо всем за поддержку."

Напомним, что ранее Украина победила Японии в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

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В статье: Дарья Билодид
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