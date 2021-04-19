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Беленюк возглавил состав сборной Украины на чемпионат Европы по спортивной борьбе
Ждем побед и медалей
Объявлены имена борцов, которые с 19 по 25 апреля представят Украину на чемпионате Европы в Варшаве.
Греко-римская борьба: 55 кг – Михаил Ступин, 60 кг – Виктор Петрик, 63 кг – Александр Грушин, 67 кг – Алексей Масик, 72 кг – Максим Евтушенко, 77 кг – Дмитрий Пышков, 82 кг – Ярослав Фильчаков, 87 кг – Жан Беленюк, 97 кг – Евгений Савета, 130 кг – Александр Чернецкий
Женская борьба: 50 кг – Оксана Ливач, 53 кг – Мария Винник, 55 кг – Кристина-Зоряна Демко, 57 кг – Алина Грушина, 59 кг – Екатерина Зеленых, 62 кг – Ирина Коляденко, 65 кг – Татьяна Рижко, 68 кг – Алина Бережная, 72 кг – Алла Белинская, 76 кг – Анастасия Осняч.
Вольная борьба: 57 кг – Камиль Керимов, 61 кг – Андрей Джелеп, 65 кг – Андрей Свирид, 70 кг – Игорь Никифорук, 74 кг – Семен Радулов, 79 кг – Василий Михайлов, 86 кг – Мраз Джафарян, 92 кг – Андрей Власов, 97 кг – Мурази Мчедлидзе, 125 кг – Александр Хоцяновский.
Стоит отметить, что Александр Хоцяновский, Жан Беленюк, Оксана Ливач, Алина Грушина и Ирина Коляденко уже завоевали олимпийские лицензии на игры в Токио.
Поединки чемпионата Европы по спортивной борьбе в прямом эфире транслирует телеканал Xsport.
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