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Украинский борец Андрей Джелеп вышел в финал чемпионата Европы
В финальной схватке он сразится с россиянином
На чемпионате Европы в Варшаве украинский борец вольного стиля Андрей Джелеп (до 61 кг) пробился в финал соревнований.
Украинец одержал победу над Владимиром Егоровым из Северной Македонии, азербайджанцем Ахмеднаби Гварзатилов, а в полуфинале сломил сопротивление грузина Бека Ломтадзе.
В главном поединке украинец встретится с россиянином Абасгаджи Магомедовым.
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