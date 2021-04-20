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Украинский борец Андрей Джелеп вышел в финал чемпионата Европы

Единоборства
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В финальной схватке он сразится с россиянином

Украинский борец Андрей Джелеп вышел в финал чемпионата Европы

Новина українською

На чемпионате Европы в Варшаве украинский борец вольного стиля Андрей Джелеп (до 61 кг) пробился в финал соревнований.

Украинец одержал победу над Владимиром Егоровым из Северной Македонии, азербайджанцем Ахмеднаби Гварзатилов, а в полуфинале сломил сопротивление грузина Бека Ломтадзе.

В главном поединке украинец встретится с россиянином Абасгаджи Магомедовым.

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В статье: чемпионат Европы по вольной борьбе Андрей Джелеп
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