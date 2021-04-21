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Керимов и Никифорук принесли Украине первые медали ЧЕ по борьбе
Пока без побед
фото - kharkivoda.gov.ua
Украинские борцы накануне положили первые награды в медальную копилку чемпионата Европы по спортивной борьбе, который в эти дни проходит в Варшаве.
В категории до 57 кг Камиль Керимов в бронзовом финале со счетом 9:4 остановил представителя Болгарии Наима Микая Салима.
Игорь Никифорук в категории до 70 кг получил бронзу без боя. Соперник украинца из Великобритании Николае Кожокару снялся с чемпионата Европы.
Мураз Мчелидзе (до 97 кг) и Андрей Свирид (до 65 кг) утешительные финалы проиграли и остались без медалей.
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