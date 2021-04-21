Керимов и Никифорук принесли Украине первые медали ЧЕ по борьбе

Украинские борцы накануне положили первые награды в медальную копилку чемпионата Европы по спортивной борьбе, который в эти дни проходит в Варшаве.

В категории до 57 кг Камиль Керимов в бронзовом финале со счетом 9:4 остановил представителя Болгарии Наима Микая Салима.

Игорь Никифорук в категории до 70 кг получил бронзу без боя. Соперник украинца из Великобритании Николае Кожокару снялся с чемпионата Европы.

Мураз Мчелидзе (до 97 кг) и Андрей Свирид (до 65 кг) утешительные финалы проиграли и остались без медалей.