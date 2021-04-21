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Макгрегор хочет приобрести Манчестер Юнайтед
Он поинтересовался, что скажут болельщики
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что задумывается о приобретении английского футбольного топ-клуба "Манчестер Юнайтед".
"Привет, ребят. Я задумываюсь о приобретении "Манчестер Юнайтед". Что думаете по этому поводу?" — написал Конор на своей странице в "Твиттере".
Судя по всему, Макгрегор отреагировал на новость о том, что семья американских бизнесменов Глейзеров, владеющая контрольным пакетом акций легендарного клуба, рассматривает вариант с его продажей. Боссы "Манчестера" стали рассматривать такой сценарий после того, как проект футбольной Суперлиги потерпел крах.
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