Макгрегор хочет приобрести Манчестер Юнайтед

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что задумывается о приобретении английского футбольного топ-клуба "Манчестер Юнайтед".

"Привет, ребят. Я задумываюсь о приобретении "Манчестер Юнайтед". Что думаете по этому поводу?" — написал Конор на своей странице в "Твиттере".

Судя по всему, Макгрегор отреагировал на новость о том, что семья американских бизнесменов Глейзеров, владеющая контрольным пакетом акций легендарного клуба, рассматривает вариант с его продажей. Боссы "Манчестера" стали рассматривать такой сценарий после того, как проект футбольной Суперлиги потерпел крах.