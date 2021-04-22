Макгрегор назвал бой с Порье легкой работой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от третьего поединка с бывшим временным чемпионом промоушена в лёгком весе Дастином Порье.

"Это будет лёгкая работа. Снова полный зал. Снова рекорды по продажам билетов и PPV. 10 июля, Город грехов", — написал Макгрегор в своём "инстаграме", прикрепив текст к фото, на котором он празднует победу.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля.