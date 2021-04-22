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Украинка Алина Бережная выборола бронзу на чемпионате Европы в Варшаве

Единоборства
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Алина уступила россиянке и лишилась шанса побороться за первое место

Украинка Алина Бережная выборола бронзу на чемпионате Европы в Варшаве

Новина українською

В четверг, 22 апреля, в Варшаве на чемпионате Европы по борьбе украинка Алина Бережная выиграла бронзовую медаль. Украинка выступала в весовой категории до 68 кг.

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Бережная в четвертьфинале проиграла россиянке Ханум Валиевой, а затем выиграла у белоруски Анны Садченко и в бронзовом финале одолела турчанку Несрин Бас.

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В статье: Алина Бережная
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