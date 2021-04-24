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Греко-римская борьба. Украинка Белинская выиграла Чемпионат Европы
Поздравляем нашу спортсменку
UWW
Украинская борчиха Алла Белинская выиграла золотую награду на Чемпионате Европы 2021. В финальном противостоянии за победу на континентальном первенстве она победила представительницу Болгарии Юлианну Янаеву.
Отметим, что украинка соревнуется в категории до 72 кг. Счет финальной схватки 6-3 в пользу нашей соотечественницы.
Обзор поединка:
Напомним, что ранее Ковтун и Рыжко
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