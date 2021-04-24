Греко-римская борьба. Украинка Белинская выиграла Чемпионат Европы

Украинская борчиха Алла Белинская выиграла золотую награду на Чемпионате Европы 2021. В финальном противостоянии за победу на континентальном первенстве она победила представительницу Болгарии Юлианну Янаеву.

Отметим, что украинка соревнуется в категории до 72 кг . Счет финальной схватки 6-3 в пользу нашей соотечественницы.

Обзор поединка: