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Жан Беленюк: Очень тяжелый чемпионат Европы - как физически, так и эмоционально. Фото
Комментарий нашего борца
Украинский борец Жан Беленюк прокомментировал результат Чемпионата Европы 2021, на котором наш спортсмен завоевал бронзовую награду. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Очень тяжелый чемпионат Европы - как физически, так и эмоционально. Но и крайне полезен, он закончился для меня бронзовой медалью.
Чемпионат обнажил все недостатки и проблемные места, над которыми придется упорно работать. Это означает, что свою задачу этот турнир для меня полностью отработал.
Хочу поблагодарить весь наш тренерский состав, всю нашу команду, а также ребят, которые боролись как львы и не жалели себя. Уверен, что с таким подходом результат точно придет"
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