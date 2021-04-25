Жан Беленюк: Очень тяжелый чемпионат Европы - как физически, так и эмоционально. Фото

Украинский борец Жан Беленюк прокомментировал результат Чемпионата Европы 2021, на котором наш спортсмен завоевал бронзовую награду. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Очень тяжелый чемпионат Европы - как физически, так и эмоционально. Но и крайне полезен, он закончился для меня бронзовой медалью.

Чемпионат обнажил все недостатки и проблемные места, над которыми придется упорно работать. Это означает, что свою задачу этот турнир для меня полностью отработал.

Хочу поблагодарить весь наш тренерский состав, всю нашу команду, а также ребят, которые боролись как львы и не жалели себя. Уверен, что с таким подходом результат точно придет"