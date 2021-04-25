Георгий Зантарая: Хотел бы принести олимпийскую медаль на могилу отца

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая признался, что хотел бы завоевать медаль Олимпийских игр. Его слова цитирует XSport:

- Без Олимпийской медали твоя карьера будет провальной?

- Ну я буду очень сильно расстроен. Ты максимума своего не достиг, которого можно было достичь. Если не будет медали, то такое себе. Но если ее не будет, меньше от этого моя семья любить меня не будет. Олимпийская медаль - это для себя, это за проделанную работу. Но остаться без нее - это не самое худшее, что может быть в жизни. Но на самом деле это плохо, если ее не будет.

- Медаль на этих Олимпийских играх важна не только для тебя лично? Ты говорил, что хочешь принести ее на могилу отца.

- Да я хотел бы. Круто было. Медаль в любом случае - это круто. Но отец был одним из моих самых больших фанатов. Он меня на дзюдо водил. Круто было бы - сказал он.