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Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

UFC получила статус акционерной компании

Единоборства
(1 голосов)

Об этом рассказал глава организации

UFC получила статус акционерной компании

Новина українською

UFC официально получила статус акционерной компании, сообщил президент организации Дана Уайт на своей странице в "Инстаграме", опубликовав фотографию на фоне нью-йоркской фондовой биржи.

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В статье: UFC
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