Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
UFC получила статус акционерной компании
Об этом рассказал глава организации
UFC официально получила статус акционерной компании, сообщил президент организации Дана Уайт на своей странице в "Инстаграме", опубликовав фотографию на фоне нью-йоркской фондовой биржи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Буяльский и три новичка. Шевченко назвал расширенный состав сборной на сбор перед Евро
- СМИ: Минай могут покинуть 11 игроков и тренерский штаб
- Жажа назвал сильнейшего украинского футболиста и отметил сложного оппонента в УПЛ
- Сборная Украины заняла четвертое место на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...