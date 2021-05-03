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Украинка Терлюга выиграла престижный турнир в Португалии
Отличный результат
Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала золото на этапе Karate1 Premier League в Португалии. В финальной схватке в категории до 55 кг Терлюга со счетом 6:0 разобралась с Яссмин Аттия из Египта.
Еще одну медаль Украине в Португалии в категории до 75 кг принес Станислав Горуна, который в поединке за бронзу победил венгра Габора Харшпатаки (3:2).
Стоит отметить, что по результатам турнира в Португалии Анжелика Терлюга и Станислав Горуна квалифицировались на Олимпийские игры в Токио.
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